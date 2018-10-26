اعتقال 6 يشتبه في انتمائهم لداعش كانوا يعتزمون القيام بهجمات إرهابية في موسكو
عثر على أسلحة خلال عمليات مداهمة في أماكن تواجدهم

اعتقال 6 يشتبه في انتمائهم لداعش كانوا يعتزمون القيام بهجمات إرهابية في موسكو

2018/10/26
الساعة 11:42 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

القت الشرطة الروسية، اليوم الجمعة، القبض على 6 يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إرهابية في منطقة قريبة من العاصمة موسكو.

ونقلاً عن مصادر حكومية روسية، قالت وسائل إعلام إنهم “كانوا يعتزمون القيام بهجمات إرهابية بالعاصمة الروسية موسكو، وكانوا يحضرون لجلب أسلحة ومواد متفجرة للاستخدام خلال هجماتهم”.

ولم تذكر السلطات أية تفاصيل بخصوص ذلك، إلا أنها قالت إنها “حرزت أسلحة خلال عمليات مداهمة على أماكن تواجدهم”.

وقال رجال التحقيق، إنهم “عثروا على تقارير تبين أن الهجمات المعتزمة كانت في حيز التحضير”، وأشاروا إلى أن “المقبوض عليهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي”.

 

 


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