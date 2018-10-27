اعتماد تشكيل لجنة تنسيقية للسلامة المرورية .. هذه أهدافها

المواطن - الرياض

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، تشكيل لجنة تنسيقية للسلامة المرورية، برئاسة أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، وعضوية عدد من المختصين بالقطاع البلدي.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية، في بيان لها، أن اللجنة التنسيقية تستهدف متابعة اعتماد الخطط الإستراتيجية لتحقيق هدف تعزيز السلامة المرورية، ومتابعة إعداد واعتماد المبادرات والمشاريع المرتبطة بهدف تعزيز السلامة المرورية، وتنسيق ومتابعة اختيار وتعيين مدراء المبادرات والمشاريع من داخل القطاع البلدي، ومتابعة تنفيذ الدور المناط بوزارة الشؤون البلدية والقروية والمشاركة في اللجان المتعلقة بتنفيذ هدف تعزيز السلامة المرورية ومتابعة تنفيذ توصياتها، ومتابعة إعداد المبادرات والمشاريع اللازمة.

كما تتولى اللجنة التنسيقية الجديدة توفير الدعم الفني المطلوب لمدراء المشاريع ذات الصلة، ومتابعة الالتزام بالجدول الزمني والميزانيات المعتمدة للمشاريع المرتبطة بالهدف، والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بتحقيق الهدف، ومراجعة التقارير الدورية المتعلقة بالهدف التي سيتم عرضها على الجهات ذات الاختصاص، وإيجاد الحلول المناسبة في حال وجود اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف المشاركة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدف تعزيز السلامة المرورية.