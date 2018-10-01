اعتماد 119 مخططاً سكنياً بمساحة تتجاوز 159.6 مليون م2 في إتمام

المواطن - واس

أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، اعتماد 119 مخططاً سكنياً خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري 2018، بإجمالي مساحات يتجاوز 159 مليون متر مربع، حيث توزعت تلك المخططات السكنية التي تم اعتمادها على جميع مناطق المملكة.

وأوضح إتمام في بيان صحافي اليوم أن منطقة مكة المكرمة حظيت بأكبر عدد من المخططات المعتمدة من قبل المركز بـ19 مخططاً بمساحة 32.7 مليون متر مربع، ثم منطقة عسير بـ16 مخططاً ومساحة تجاوزت الـ 27 مليون متر مربع، فيما أتم المركز اعتماد 15 مخططاً في منطقة الرياض بمساحة تصل إلى 9.7 مليون متر مربع، و12 مخططاً في منطقة الباحة بمساحة 7.5 مليون متر مربع، والمدينة المنورة بـ11 مخطط ومساحة تتجاوز 19.5 مليون متر مربع.

وأكمل المركز الانتهاء من اعتماد 16 مخططاً سكنياً في منطقتي حائل والقصيم بواقع 14 مليون متر مربع للقصيم، و4.5 مليون متر مربع لحائل، فيما اعتمد في المنطقة الشرقية 9 مخططات بمساحة 16.8 مليون متر مربع، ومنطقة تبوك 6 مخططات بمساحة 4.3 مليون متر مربع، إضافة إلى 5 مخططات سكنية في منطقة جازان بمساحة تقارب الخمسة مليون متر مربع، ومثلها في منطقة الجوف بمساحة تصل إلى مليوني متر مربع، و3 مخططات بمنطقة الحدود الشمالية بمساحة 7.9 مليون متر مربع، وأخيراً منطقة نجران بمخططين ومساحة 8.2 مليون متر مربع.

وأكّد مركز خدمات المطورين “إتمام” أنه يتيح خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الاراضي لشركات التطوير العقاري وذلك من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي والتي تتفرع إلى ثلاثة مراحل وهي الاعتماد الابتدائي، واعتماد شبكات البنية التحتية، والاعتماد النهائي، مبيّناً أن الحصول على الاعتماد يتم بتقديم الطلب إلى المركز مستوفياً المستندات المحددة لكل مرحلة، ويقوم المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات استشارية بمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات ونظم البناء ومتابعة الطلب حتى إصدار الاعتماد وإرساله إلى مقدم الطلب.

يذكر أن مركز خدمات المطورين إتمام يسعى عبر الخدمات التي يقدمها إلى تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة للإسهام في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.