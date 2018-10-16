اعرف عميلك المالية.. جديد عِلم وساند لتسهيل الخدمات على العملاء

المواطن - الرياض

وقعت شركة “عِلم”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والرائدة في الحلول الرقمية المبتكرة، اتفاقية إنشاء مشروع خدمات منصة “اعرف عميلك المالية KYC” مع الشركة السعودية للخدمات المالية المساندة “ساند”، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018 في دبي الذي يضم خبراء صناعة التقنية حول العالم.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات المالية المساندة “ساند” سعدون بن نايف السعدون.

وستعمل الاتفاقية على إنشاء وتطوير منصة مركزية هدفها تمكين المؤسسات المالية ومنها المصارف التجارية وشركات التمويل والوساطة وشركات التامين لربط بيانات العملاء مع قواعد البيانات المختلفة لغرض التوثيق وتوفير معلومات متكاملة لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء بشكل فوري بعد موافقة العميل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن الجضعي أن الاتفاقية تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة في القطاع المالي إلى توفير حلول رقمية مبتكرة ومتطورة للخدمات المالية لتحديث بيانات العملاء لدى المؤسسات المختلفة لتمكينهم من تقديم منظومة بيانات شاملة تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وعرض منتجات تتناسب مع عملائهم. كما ستتيح المنصة مطابقة السجلات مع القوائم المحلية والدولية لرفع مؤشرات مكافحة غسيل الأموال.

ومن جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “ساند” سعدون السعدون أن تطوير هذا المشروع سيعتمد مفهوم المشاركة بالدخل، واصفًا المشروع بأنه نقلة نوعية في مجال المصرفية الرقمية في السوق السعودي، مبينًا أن دور الشركة سيتضمن بناء النموذج القانوني والنموذج العملي وتصميم خدمات استعلام للمستفيدين من منصة “اعرف عميلك KYC”.

وبين أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل سعي المملكة لاحتلال مرتبة متقدمة عالميًّا في قطاع التقنية وتحقيق رؤية طموحة للاقتصاد الرقمي لتصبح بإذن الله ضمن أفضل 15 اقتصادًا في العالم.

يذكر أن شركة “عِلم” تستعرض خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس 2018 أحدث منتجاتها وخدمتها المطابقة لأعلى المواصفات العالمية في مجال التكنولوجيا والاتصالات مثل خدمة إشارة وخدمة تطبيق وخدمة موجز ومشروع القوى الميدانية الرقمية وتطبيق المفتش الإلكتروني وتطبيق Car Sharing والكثير غيرها.