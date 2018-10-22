افتتاح أول مدرستين للموهوبين والموهوبات في تبوك

المواطن - واس

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, إلى افتتاح أول مدرسة للموهوبين بتعليم المنطقة، في مبنى مستقل وأخرى للطالبات الموهوبات في مبنى مستقل أيضاً وفق دراسات مستفيضة لنقل فصول الموهوبين والموهوبات الحالية الملحقة ببعض المدارس إليها بعد افتتاحها بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه أمس, مدير إدارة الموهوبين بتعليم تبوك علي الرميش لمناقشة دعم المدرسة بأفضل الكوادر البشرية في جميع التخصصات والمجالات وتأمين المستلزمات والتجهيزات المساعدة على أداء رسالتها تجاه فئة الموهوبين، فيما ستقوم إدارة الموهوبين بأعمال الإشراف والمتابعة للمدرسة بالتنسيق مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة ورصد أدائها ومخرجاتها، والرفع بتقارير دورية عن ذلك لصاحب الصلاحية.

من جهته أوضح مدير إدارة الموهوبين, أن القبول بالمدرسة سيقتصر على مخرجات المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين, مشيراً إلى توجيه مدير التعليم بالتنسيق لافتتاح مدرستي الموهوبين والموهوبات في تعليم المنطقة بالتوازي وفق الأدلة المنظمة لمدارس الموهوبين وما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التعليم.

حضر الاجتماع عبر الشبكة الهاتفية المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان, ومشرفة إدارة الموهوبات نورة العريشي.