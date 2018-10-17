افتقاد ميسي الصورة الأبرز في ألبوم مباراة البرازيل والأرجنتين

المواطن - محمد سمعة

ظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني حاضرًا وبقوة في البطولة الرباعية الدولية والتي أقيمت في المملكة على الرغم من عدم تواجده مع المنتخب الأرجنتيني.

ورفض ميسي التواجد مع منتخب الأرجنتين في البطولة الرباعية واعتذر عن المشاركة في البطولة الودية للتركيز مع برشلونة.

وكانت الجماهير الحاضرة في المباراة ركزت على غياب النجم ميسي في مباراة البرازيل والأرجنتين، حيث رفع بعض المشجعين من قارة آسيا لافتة مكتوبة باللغة الإنجليزية وأخرى بلهجة آسيوية تعني” نفتقدك يا ميسي”.

ويذكر أن ميسي لم يشارك مع المنتخب الأرجنتيني في أي مباراة دولية بعد أن شارك أمام المنتخب الفرنسي في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا يوم 30 يونيو.

وتمكن المنتخب البرازيلي من التتويج بالبطولة الرباعية عقب الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله اللاعب جواو ميراندا في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة بضربة رأسية متقنة.

ولم ينجح ميسي في الفوز بأي بطولة كبرى مع منتخب الأرجنتين، حيث نجح فقط في التتويج بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية والتي أقيمت في مدينة بكين الصينية في عام 2008.

احتفل ميسي أول أمس بالذكرى الرابعة عشرة على ظهوره الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

نال ميسي من قبل لقب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.