اكتشاف خزان مياه عمره 200 عام بمنطقة جدة التاريخية

المواطن - الرياض

اكتشف عدد من المختصين خلال عمليات المسح الأولية على مباني منطقة جدة التاريخية، اليوم الخميس، خزان مياه قديم داخل مبنى ”بيت كدوان”، يرجع تاريخه لنحو 150-200 عام.

وكان الخزان مخصصًا لتجميع مياه الأمطار للاستفادة منها بالمسجد والمرافق القريبة، موضحين أن الخزان متين البناء ولا يزال بحالة جيدة.

وتعد عمليات المسح الحالية ضمن الجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة وأمانة جدة، لإعادة تأهيل مباني المنطقة التاريخية، ومن المتوقع أن تسفر عمليات المسح عن اكتشافات أخرى، لكون أن المنطقة مليئة بالآثار القديمة.

يذكر أن بيت كدوان يعود تاريخه لنحو 150-200 عام تقريبًا، وحوله عدد من المباني والمساجد التي بنيت أغلبها بالحجر المنقبي والطين البحري والأخشاب.