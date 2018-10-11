الأب جعل ابنه معاقًا للحصول على أموال طائلة!

المواطن - الرياض

شهد القضاء الكويتي، واقعة هي الأغرب، حيث تقدم شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بشكوى ضد والده واللجنة الطبية في وزارة الصحة يتهمهم فيها بجعله معاقاً لكي يستفيدوا مالياً وهو سليم.

وبحسب الشاب استغل الأب ابنه منذ عام 2009، عندما توجه إلى وزارة الصحة مصطحباً طفله معه الذي ادعى أنه معاق ذهنياً، حيث تم عرض الطفل على لجنة طبية وتم تسليم والده كتاباً يفيد بأن نجله معاق ذهنياً، وعليه تسلم مبالغ طائلة من الدولة على بند المعاقين لابنه، بحسب تقارير نشرتها الصحف الكويتية.

وأكد الشاب في شكواه أمام النيابة العامة أنه يبلغ من العمر الآن 18 عاماً، ولا أحد يقبل أن يتزوجه، والوزارات ترفض تعيينه، والجميع يردد له “أنت معاق عندما يتقدم للعمل”.

ولفت في شكواه التي قدمها ضد والده وهيئة الإعاقة إلى أنه سليم ولا يعاني من أي أمراض.

وعرضت النيابة العامة الشاب على لجنة طبية للكشف عليه، فكانت المفاجأة أن تقرير اللجنة جاء فيه أن الشاب سليم جسدياً وذهنياً ولا يعاني من أي أمراض.

وطالب بمعاقبة والده وكل من ساعده في اللجنة الطبية لكي يستفيدوا مالياً من جعله معاقاً.