الأجهزة التقنية والدورات تجذب زوار ركن التدريب التقني في معرض الكتاب

المواطن - أحمد الشهري - أبها

جذبت الأجهزة التقنية الحديثة والدورات التدريبية والرسم، زوار ركن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمعرض الكتاب والمعلومات الخامس عشر، الذي تنظمه جامعة الملك خالد.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الدكتور عبدالله آل مرزوق، أمس، أن الإدارة شاركت من خلال كليات البنين والبنات والمعاهد الصناعية بالعديد من الابتكارات الحديثة والأجهزة المطورة حيث تقام في الركن العديد من الفعاليات للأطفال التي تقدمها تقنية البنات بخميس مشيط، إضافة إلى إقامة العديد من الدورات ومنها صيانة الجوال.

ومن الأجهزة التي تشارك بالمعرض جهاز قياس درجة الحرارة عن بعد جهاز يحمله المراقب الصحي أثناء جولاته التفتيشية في المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء، وفيه يتم التأكد من درجة حرارة المحلات ودرجة حرارة الثلاجات والأغذية المبردة والمجمدة فيها.

وأيضًا شارك جهاز الرافراكتوميتر في المعرف، وهو أيضًا من الأجهزة التي يحملها المراقب الصحي أثناء جولاته التفتيشية، وهو عبارة عن جهاز يقيس معامل الانكسار للمحاليل والسوائل، وهو مجهز بتدرج لقياس تركيز السكر، ويستخدم بكثرة في الصناعات الغذائية لمعرفة نسبة السكر في المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

جهاز TPM:

وهو أيضًا من الأجهزة التي يحملها المراقب الصحي أثناء جولاته التفتيشية، وهو جهاز يقيس صلاحية زيوت القلي ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وآلية عمله سهلة بأن تغمس ساق الجهاز بالزيت المراد فحصة، والتي تكون درجة حرارته حوالي 40 درجة مئوية، فإذا ظهر لون أحمر فالزيت تالف، وإذا ظهر لون أخضر فالزيت صالح للاستخدام.

جهاز تلحيم الألياف الضوئية:

يعتبر من أهم أجهزة الاتصالات التي يتعامل معها المتدربين في قسم تقنية الاتصالات بحيث يساعد على طريقة التعامل الصحيح مع الألياف الضوئية عن طريق تمديدها وتركيبها وتلحيمها لتصبح جاهزة للعمل.

جهاز الرجل الآلي (الروبورت):

وهو عبارة عن جهاز تم تصميم الدائرة الإلكترونية الخاصة بها عن طريقة لوحة الأروينو وبرمجته، بحيث يتم التحكم به عن بعد وتحريكه في جميع الاتجاهات.

جهاز الإيماءات الحركية:

هو عبارة عن جهاز آلي تم تصميمه بحيث يقوم بتحويل حركة الإنسان (إيماءات اليد) إلى حركة فعلية لتحريك الأجسام الساكنة، وذلك عن طريق تصميم لوحة أردوينو وبرمجتها لتقوم بتحويل حركة اليد عن طريق حساس خاص إلى حركة فعلية على كفرات الجهاز المصمم، ويخدم هذا الجهاز ذوي الاحتياجات الخاصة في مساعدتهم بتحريك عرباتهم بسهولة ويسر.

شنطة الإلكترونيات التعليمية:

لجذب انتباه الزوار والأطفال خصيصًا تم عمل جانب خاص من الركن لتدريب الأطفال عن طريق تركيب الدوائر الإلكترونية البسيطة وتشغيلها لتطوير مهاراتهم في هذا الجانب المهم في وقتنا الحالي عصر التطور والتقدم وعصر صناعة الأجهزة الإلكترونية.

منتجات البنات:

كما تشارك الكلية التقنية للبنات بالعديد من المنتجات والمعروضات في الركن من خلال قسم التزين النسائي والخياطة وفن المكياج والرسم للأطفال، والذي شهد إقبالًا من الزوار وتقدم الكلية العديد من الدورات ضمن خدمة المجتمع إضافة إلى دورات مجانية بالمعرض.

وقدم الدكتور شكره لكافة اللجان المشاركة بالركن، مطالبًا بتقديم كافة الخدمات للزوار ونقل الصورة الذهنية والنمطية للمؤسسة والتعريف بتخصصات الكليات والمعاهد للجميع.