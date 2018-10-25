الأحد إيداع راتب شهر أكتوبر .. إليك 5 نصائح للتوفير

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون يوم الأحد المقبل وهو يوم إيداع راتب شهر أكتوبر، حيث سيتم إيداع الرواتب في الحسابات صبيحة الأحد 28 سبتمبر، وهو موعد إيداع راتب الشهر الجاري مضافاً إليه بدل غلاء المعيشة.

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ولكن في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا بعده أو يومًا قبله.

وإليك 5 نصائح لتوفير راتب الشهر الجاري وادخار الفائض عن حاجة الأسرة كالتالي:

1- قلِّل من تناول الأطعمة خارج المنزل.

2- احرص على الشراء أثناء مواسم التخفيضات.

3- تجنب شراء الأجهزة التي لا تحتاج إليها، كالهواتف الجديدة مثلًا، طالما هاتفك يؤدي الغرض.

4- حدد أولوياتك عن التبضع في المحلات والأسواق الكبيرة، خاصة أن طرق عرض البضائع تُغري الزبائن على الشراء.

5- إن كان مقر عملك قريبًا من منزلك، فحاول قدر الإمكان استخدام المواصلات العامة، وخصص سيارتك للمشاوير العائلية.

وتوجد خيارات عديدة للادخار، منها فتح حساب بنكي ادخاري مناسب، حيث توفر البنوك عادة عدة أنواع من الحسابات الادخارية، وبعضها يكون مغلقًا ولا يمكن السحب منه إلا بعد مرور مدة معينة.

كما يمكن اللجوء إلى الفكرة التقليدية، وهي وضع المال المعد للادخار كل شهر في حصالة كبيرة داخل البيت، ويمكنك أن تبعد المفتاح عن متناول يديك بأن تضعه عند أحد أقاربك أو أصدقائك مثلًا.