الأحد.. التعليم تضبط دوام منسوبيها بالبصمة
اعتبارًا من الأحد المقبل

الأحد.. التعليم تضبط دوام منسوبيها بالبصمة

2018/10/17
الساعة 1:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم بدء تفعيل العمل بالنظام الإلكتروني “البصمة” لمنسوبي ديوان الوزارة لإثبات الحضور للعمل والانصراف منه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وأكد وزير التعليم أحمد العيسى، في تعميم لجميع قطاعات ديوان الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتفعيلًا لأنظمة ولوائح الحكومة الإلكترونية، حيث اقتضت مصلحة العمل تطبيق هذه الآلية.


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