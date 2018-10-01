الأحمدي يوجه نصيحة لمدرب نادي الاتحاد الجديد

المواطن - مروة نبيل

طالب المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي، بندر الأحمدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالاعتماد على الكرات المرتدة، كما وجه نصيحة إلى المدرب الجديد الكراوتي سلافن بيليتش.

وقال بندر الأحمدي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “يجب على الاتحاد أن يعود إلى الدفاع من الثلث الأوسط، ويعتمد على الكرات المرتدة حتى يتعافى الفريق ويعود إلى مستواه”.

ووجه الأحمدي نصيحة للكرواتي سلافن بيليتش، وقال: “المدرب الذي يأتي للفريق بعد بداية الموسم من المفترض أن يتماشى مع الفريق، ويبدأ بالتغيير التدريجي، مع التركيز على عناصر القوة ومعالجة الأخطاء”.

وأقال مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وكلف بندر باصريح بقيادة العميد، وأعلن مؤخرًا تعاقده مع الكراوتي سلافن بيليتش، لقيادة الفريق في الموسم الحالي، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد ودع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله سلبيًّا مع نظيره الوصل الإماراتي في إياب دور الـ32؛ نظرًا لتعادل الفريقين إيجابيًّا في مباراة الذهاب التي أُقيمت في جدة.

وواصل الاتحاد نتائجه المخيبة للآمال، حيث فشل في تحقيق أي فوز هذا الموسم، بعدما خسر لقب السوبر السعودي أمام الهلال، وهُزم في 3 مباريات وتعادل في لقاء بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب تعادلين أمام الوصل في كأس زايد.