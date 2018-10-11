الأحمر يطغى على مؤشرات وول ستريت عند الفتح

الأحمر يطغى على مؤشرات وول ستريت عند الفتح

2018/10/11
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

فتحت وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، لكن ليس بنفس القدر الذي أشارت إليه العقود الآجلة للأسهم، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين أقل من المتوقع في سبتمبر أيلول بما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 80.35 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 25518.39 نقطة.وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.81 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 2776.87 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 33.98 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 7388.07 نقطة.


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