الأحوال المدنية تكسر حاجز المليونين ومائة ألف بطاقة في عام 1439 هـ

المواطن - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن عدد العمليات المنجزة في كافة مكاتبها وعدد بطاقات الهوية الوطنية وسجلات الأسرة التي تم إصدارها عبر كافة مكاتبها في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 1439 هـ.

وبلغ مجموع العمليات المنجزة من قبل منسوبي القطاع في كافة مناطق المملكة 16251944 عملية تشمل تسجيل الواقعات المدنية وإصدار وتجديد الهوية الوطنية إضافة إلى إصدار سجل الأسرة وطباعة البيانات “البرنت” وتعديل المهن والأسماء وغير ذلك.

وتمكنت الأحوال المدنية بهذه الأرقام من كسر الأرقام المسجلة في العام الذي سبقه (1438 هـ)، حين بلغ عدد العمليات المنجزة 9964045عملية.

وبما يخص إجمالي بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها في مختلف مناطق المملكة بمحافظاتهاالتابعة بها، فقد بلغ عددها2151896 بطاقة للرجال والنساء، فيما أصدر 893771 سجل أسرة جديدا بمختلف مكاتب الأحوال المدنية.

وفي إطار خطة التوسع التي حرصت الأحوال المدنية على تنفيذها فقد تم افتتاح 21 مكتباً مجهزًا بأحدث وسائل التقنية الحديثة تخدم الرجال أو النساء في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب زيارات الوحدات المتنقلة وإطلاق القطاع لمبادرتي “نأتي إليك” و “موجودين” الخاصة بها، إذ بلغ عدد الزيارات المسجلة للوحدات المتنقلة والتي تخص المبادرتين 220 زيارة في العام المنصرم 1439 هـ، خدمت الرجال في 147 زيارة منها، فيما استفادت النساء من 73 زيارة في مختلف المحافظات والجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي محمد الجاسر أن حرص منسوبي ومنسوبات القطاع على تطبيق الأنظمة والالتزام بالعمل وتقديم واجب الخدمة لكافة المواطنين والمواطنات؛ ساهم في كسر الأرقام المسجلة سابقًا وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة.

وأضاف:” ستمضي الأحوال المدنية قدًما خلال العام الحالي 1440 هـ في رفع مستوى الإنتاجية المقترنة بالدقة والإنجاز في العمل بما يخدم الوطن ومواطنيه بشكل عام بمشيئة الله تعالى، مع الحرص على إزالة أي معوقات قد تواجه العمل الذي يقوم به موظفو وموظفات القطاع لخدمة الوطن والمواطنين.