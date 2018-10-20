الأخضر الشاب يبدأ مشواره الآسيوي بثنائية في ماليزيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا ونظيره الماليزي، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2018، بفوز الأخضر الشاب بهدفين مقابل هدف.

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بشكل ضاغط، أملًا في إحراز هدف مبكر، ونجح النجم تركي العمار في هز الشباك الماليزية في الدقيقة 24.

واستمر ضغط لاعبي المنتخب السعودي بحثًا عن هدف آخر لتعزيز تقدمهم، وسط محاولات من ماليزيا لتسجيل التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر الشاب بهدف دون رد.

وعزز المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تقدمه في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب سالم السليم، ونجح لاعبو ماليزيا في تقليص الفارق في الدقيقة 88، ليُحقق الأخضر الشاب أول ثلاث نقاط في البطولة الآسيوية.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في البطولة الآسيوية، منتخبات الصين، طاجيكستان، وماليزيا، ويأمل الأخضر المنافسة على اللقب القاري، وحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.