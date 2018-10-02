الأخضر الشاب يجتاز اختبار العراق الودي بثنائية

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، في تحقيق فوز ودي على حساب المنتخب العراقي بثنائية مقابل هدف، وذلك في ظل استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2018.

ونجح المنتخب السعودي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله اللاعب حسان تمبكتي في الدقيقة الخامسة والثلاثين بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب السعودي الهدف الثاني له في المباراة بالدقيقة السابعة والسبعين عبر اللاعب سالم السليم.

يذكر أن الأخضر الشاب يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الآسيوية تحت 19 عامًا والمقرر إقامتها في الشهر الحالي في دولة إندونيسيا.

وسبق للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا، أن تقابل مع المنتخب الأردني وديًّا قبل مواجهة المنتخب العراقي.