الأخضر الشاب يستعد لتصفيات كأس آسيا في الكويت

المواطن - مروة نبيل

يُقيم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، معسكرًا إعداديًا في الكويت بداية من يوم غد الاثنين وحتى يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

ومن المُقرر أن يُشارك المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، خلال معسكره الخارجي في منافسات الدورة الودية الثلاثية التي يُنظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم؛ بمشاركة منتخبي الكويت والبحرين.

وسيُجري الأخضر الشاب عقب وصوله إلى الكويت حصة تدريبية، على أن يخوض، يوم السبت، أولى مبارياته أمام منتخب البحرين، وستكون المواجهة الثانية أمام الكويت، يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر.

وكان المدير الفني للأخضر الشاب، سعد الشهري قد استدعى 23 لاعبًا، وهم؛ عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، عبدالله مجرشي، محمد الزبيدي، ويوسف الحربي من النادي الأهلي، وثنائي فريق الاتفاق حسين قاسم، وسعد السلولي، ولاعب الهلال فهد الرشيدي.

وضم الشهري ثنائي الخليج، نواف أبو عامر وحسن القيد، ناصر العمران، ونواف الحبشي من نادي الشباب، وثنائي الفيحاء عبدالرحمن اليامي، وعمر العودة، وزيد البواردي، وصالح الوحيمد من نادي النصر.

واستدعى علي الأسمري لاعب أُحد، عون السلولي نجم الاتحاد، حسين النخلي لاعب فريق الأنصار، حسين فايز من نادي الفيصلي، لاعب القادسية، عماد عدنان، عبدالإله العمري نجم نادي الوحدة، ومختار علي لاعب نادي فيتيس آرنهيم الهولندي.