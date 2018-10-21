الأخضر الشاب يستعد لمواجهة الصين

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، مساء اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمباراة الصين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا.

وخاض الأخضر الشاب حصته التدريبية، مساء اليوم، تحت قيادة خالد العطوي، والتي بدأها بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة ماليزيا مرانًا استشفائيًّا.

وأجرت المجموعة الثانية مرانًا على الضغط العكسي في ملعب “ماديا” بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أعقبه مران في جمل تكتيكية هجومية.

ومن المُقرر أن يواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريباته، مساء يوم غد الاثنين، استعدادًا لمباراة الصين المقبلة.

وافتتح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مبارياته في بطولة كأس آسيا، أمس السبت، بالفوز على ماليزيا بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في البطولة الآسيوية، منتخبات الصين، طاجيكستان، وماليزيا، ويأمل الأخضر المنافسة على اللقب القاري، وحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.