الأخضر الشاب يسعى لقص شريط الافتتاح بالشكل المثالي

المواطن - محمد سمعه

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم غدًا مباراته الأولى في بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا، والمقامة حاليًّا في دولة إندونيسيا.

وستكون المواجهة الأولى للأخضر الشاب أمام منتخب ماليزيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة.

ولا يزال يتدرب الأخضر الشاب بقوة وحماس، أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول، خاصة أن الجماهير السعودية تُمني النفس برؤية منتخب بلادها مُتوجًا باللقب.

وأقيمت أربع مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، حيث تعادل المنتخب العراقي مع منتخب تايلاند بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، أما منتخب الأردن ففاز على منتخب فيتنام بهدفين مقابل هدف، أما منتخب كوريا الجنوبية فتعادل مع المنتخب الأسترالي بهدف لكل فريق.

وفاز المنتخب الياباني على منتخب كوريا الشمالية بخماسية مقابل هدفين.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم منتخبات “ماليزيا والصين وطاجيكستان”.

وكان منتخب السعودية تحت 19 عامًا حقق الفوز وديًّا على المنتخب الإندونيسي بهدفين لهدف، ثم تعادل مع المنتخب الأردني بهدفين لكل فريق وفاز على منتخب العراق وديًّا بنتيجة هدفين لهدف.

ويذكر أن منتخب اليابان كان تُوج ببطولة أمم آسيا تحت 19 عامًا في عام 2016 بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب السعودية بخمس ركلات مقابل ثلاث في ضربات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.