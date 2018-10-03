الأخضر الشاب يصل إندونيسيا للاستعداد لـ الآسيوية

المواطن - محمد سمعة

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 19 عاما لكرة القدم إلى مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا وذلك من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 19 عاما.

ومن المنتظر دخول الأخضر تحت 19 عاما المرحلة الرابعة من مراحل الاستعداد للبطولة الآسيوية والتي تنطلق الشهر الجاري في إندونيسيا.

وستنطلق البطولة في الثامن عشر من أكتوبر الجاري حيث سيواجه منتخب الإمارات، منتخب قطر في مباراة الافتتاح.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات” ماليزيا، طاجيكستان، الصين”.

سيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في كأس أمم آسيا تحت 19 عاما أمام منتخب ماليزيا.