الأخضر الشاب يواصل استعداداته على الأراضي الإندونيسية

المواطن - محمد سمعه

يواصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، تحضيراته وتدريباته في إندونيسيا حاليًّا، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا، والتي تنطلق الشهر الجاري في جاكرتا.

ويتدرب الأخضر الشاب في الفترة الحالية بقوة وجدية، وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية في البطولة، حيث إذا نجح الأخضر في التواجد ضمن الأربعة الأوائل في البطولة فسيتأهل لكأس العالم للشباب، والتي تنطلق في بولندا خلال الفترة المقبلة.

وسيخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب ماليزيا يوم 20 أكتوبر المقبل.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات “ماليزيا، طاجيكستان، المنتخب الصيني”.

يذكر أن المنتخب السعودي كان خاض مباريات ودية تحضيرية قبل السفر إلى إندونيسيا أمام منتخبي الأردن والعراق.