الأخضر الشاب يواصل تحضيراته على فترتين

المواطن - محمد سمعه

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم تدريباته وتحضيراته؛ استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا والمقرر إقامتها الشهر الجاري في إندونيسيا.

ولا يزال الأخضر يواصل تحضيراته على فترتين استعدادًا للبطولة الآسيوية.

وسيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في البطولة الآسيوية، أمام المنتخب الماليزي في الـ20 من أكتوبر الجاري.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات “ماليزيا، طاجيكستان، الصين”.

وسبق للأخضر السعودي أن خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب العراقي والمنتخب الأردني قبل السفر إلى إندونيسيا استعدادًا للبطولة الآسيوية.

ويأمل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في تقديم نتائج إيجابية في البطولة، أملًا في الفوز بالبطولة في نهاية المطاف.