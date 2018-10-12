الأخضر بقميصه الأساسي والبرازيل يرتدي الأصفر

المواطن - محمد سمعه

سيرتدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم طاقمه الأساسي لمباراة البرازيل، والمكون من اللون الأخضر، بينما سيرتدي المنتخب البرازيلي طاقمه الأساسي، والمكون من اللون الأصفر والأزرق، في ثاني مباريات البطولة الرباعية الودية.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيستضيف، المنتخب البرازيلي اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

وكانت المباراة الأولى والتي أقيمت بالأمس في البطولة الرباعية، كانت انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب العراقي برباعية دون رد في لقاء كان أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وبعد نهاية مباراة السعودية والبرازيل، سيخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في الدورة الرباعية يوم الاثنين المقبل أمام منتخب العراق على ملعب جامعة الملك سعود.

أما المنتخب البرازيلي فسيختتم مشواره في الدورة الرباعية، بمواجهة خصمه اللدود المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء القادم في مدينة جدة.