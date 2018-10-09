الأخضر للشباب يُنهي استعداداته لمباراة إندونيسيا

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريباته اليومية، استعدادًا لمباراة إندونيسيا الودية المُقرر إقامتها، يوم غد الأربعاء، على ملعب “ويباوا موكتي”.

ويُقيم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، معسكرًا إعداديًا في إندونيسيا، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2018، المُقرر انطلاقها يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وخاض الأخضر للشباب حصته التدريبية اليوم على ملعب “ويباوا موكتي” الذي سيحتضن المباراة الودية، وبدأت التدريب بتمارين التمرير والتحرك.

وتدرب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، بعد ذلك على الجمل التكتيكية الهجومية، واُختتمت التدريبات بمران على الكرات الثابتة دفاعيًا.

ويختتم الأخضر معسكره الحالي، يوم 15 من شهر أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، المؤهلة لكأس العالم 2019 في بولندا.