الأخضر يبدأ العد التنازلي لمواجهة البرازيل

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب جامعة الملك سعود، استعدادًا لمواجهة البرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو، بعد غد الجمعة.

وبدأ مران الأخضر اليوم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بتطبيق تدريبات تكتيكي، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين للقيام بمناورة على كامل مساحة الملعب.

واختتم المدرب الأرجنتيني بيتزي تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، بمران على الكرات العرضية هجوميًّا ودفاعيًّا.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة سوبر كلاسيكو، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي، بعد غد الجمعة، على إستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ثم يلعب مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، في الملعب ذاته.