الأخضر يتراجع في تصنيف فيفا

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر الجاري اليوم الخميس.

واحتل المنتخب السعودي المركز الثاني والسبعين عالميًا حيث تراجع مركزاً واحداً عن تصنيف شهر سبتمبر.

يذكر أن المنتخب التونسي هو أول المنتخبات العربية في تصنيف فيفا لأكتوبر الجاري، حيث يحتل المركز الثاني والعشرين، أما المنتخب المغربي فيحتل المركز السابع والأربعين.

أما المنتخب المصري فجاء في المركز الثامن والخمسين، ثم المنتخب الجزائري في المركز السابع والستين، ثم المنتخب السعودي في المركز الثاني والسبعين.

واحتل المنتخب السوري المركز الرابع والسبعين عالميًا، بينما جاء منتخب الإمارات في المركز الحادي والثمانين، ثم المنتخب اللبناني في المركز الثاني والثمانين، ومنتخب عمان في المركز الرابع والثمانين، ثم منتخب العراق في المركز التاسع والثمانين.

واحتل المنتخب الفلسطيني المركز رقم 99 عالميًا في تصنيف فيفا.