الأخضر يواصل تحضيراته استعدادًا للرباعية

المواطن - محمد سمعه

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، تحضيراته للمشاركة في الدورة الرباعية الودية، والتي تنطلق في المملكة بداية من يوم الخميس المقبل.

وكانت تدريبات الأخضر شهدت حضورًا ومؤازرة من قبل قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي طالب اللاعبين بتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البرازيلي يوم الجمعة المقبل.

ويذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه منتخب البرازيل يوم الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة، ثم سيواجه الأخضر بعد ذلك المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل.

وكان المنتخب السعودي شارك في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وودع البطولة من دور المجموعات رفقة المنتخب المصري.

تعادل المنتخب السعودي وديًّا في شهر سبتمبر الماضي مع المنتخب البوليفي بهدفين لكل فريق.