الأخضر يواصل مناوراته في معسكر الرياض

المواطن - محمد سمعه

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره بالرياض، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ويستعد المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة لخوض البطولة الرباعية الدولية، حيث يتشارك معه كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي والمنتخب العراقي.

ويرغب المنتخب السعودي في تحقيق نتيجة طيبة في البطولة الرباعية، حيث سيواجه الأخضر في المباراة الأولى المنتخب البرازيلي يوم الجمعة المقبل.

أما المباراة الثانية فستكون أمام منتخب العراق يوم الاثنين المقبل.

شارك منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث خسر مباراتين في مرحلة دور المجموعات أمام كل المنتخب الروسي بخماسية والمنتخب الأوروغوياني بهدف نظيف.

ونجح الأخضر في تحقيق فوزه الوحيد على حساب منتخب مصر بنتيجة هدفين لهدف.