الأخضر يُدشن معسكر الرياض غدًا

المواطن - محمد سمعه

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، معسكره في الرياض غدًا، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات.

ومن المقرر استمرار معسكر الأخضر بداية من السابع من أكتوبر حتى الخامس عشر من الشهر ذاته ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية.

وسيخوض الأخضر حصته التدريبية الأولى غدًا، بعيدًا عن الأعين وتحت إشراف بيتزي على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد.

يذكر أن المنتخب السعودي كان تعادل وديًّا في آخر مباراة دولية خاضها أمام المنتخب البوليفي بنتيجة هدفين لكل فريق.

يستعد الأخضر للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية في شهر أكتوبر الجاري، والتي يشارك فيها كل من المنتخب البرازيلي والمنتخب العراقي والمنتخب الأرجنتيني.