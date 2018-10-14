الأخضر يُنهي استعداداته للعراق.. ويتسلح بالأرض والجمهور

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تحضيراته لمباراة العراق المُقرر إقامتها، مساء يوم غد، في بطولة سوبر كلاسيكو.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مرانه على ملعب جامعة الملك سعود، بتمارين الإحماء، أعقبها مران على التمرير.

وحرص المدرب الأرجنتين على تطبيق لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لعدد من الجمل التكتيكية، التي تركزت على تنفيذ العرضيات المثالية والكرات الثابتة.

وتأكد عدم مشاركة ثلاثي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، عبدالعزيز الجبرين ومحمد العويس، في مباراة الغد أمام العراق، بعدما سمح بيتزي لهم بمغادرة معسكر الأخضر.

ويُعاني سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين من إصابات، لذلك فضل بيتزي مغادرتهم لمعسكر الأخضر؛ واستكمال برنامجهما العلاجي في عيادة ناديهما، فيما سيغيب محمد العويس عن اللقاء لحصوله على بطاقة حمراء أمام البرازيل.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق، خاصة أن المباراة مُقامة على أرضه ووسط جمهوره، لمنح اللاعبين دفعة معنوية، استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019.