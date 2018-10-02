الأربعاء.. أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي ينتخبون الفواز

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، انتخاب أعضاء الجمعية العمومية، يوم غد الأربعاء، قصي بن عبد العزيز الفواز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الثالثة.

ومن المُقرر أن تتم عملية الانتخاب في الاجتماع الذي سيُعقد في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، ويسبق اجتماع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية.

وكانت لجنة الانتخابات قد فتحت باب الترشح في الثاني من سبتمبر الماضي، وأعلنت نتائج الترشح النهائية بتقدم قصي الفواز لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضمت قائمته لؤي السبيعي، نائبًا، وعضوية كل من؛ تركي العواد، تركي الحقيل، أضواء العريفي، خالد الثبيتي، رهام العنيزان، علي الشعيلان، عمر باخشوين، يزيد التويجري وروجر درابر.

وترشح قصي الفواز لمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفًا للدكتور عادل عزت والذي تقدم باستقالته في شهر أغسطس الماضي، وتولى نواف التمياط المهمة خلفًا له بشكل مؤقت.