الأربعاء.. الفيصلي والرائد يفتتحان الجولة السابعة

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الأربعاء، بمباراة واحدة بين الفيصلي والرائد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الرائد في مباراة متكافئة بافتتاح الجولة السابعة، عند الساعة 6:05 مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من دوامة النتائج السلبية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى الرائد لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه والتقدم في جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والهزيمة في 4 مواجهات.

فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل مرتين، والهزيمة في 3 لقاءات.