الأردن: نقف مع السعودية في مواجهة ما يستهدفها

المواطن - الرياض

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، مركزية جهود المملكة ودورها القيادي الرئيس في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم.

وشددت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية على أن بلادها تقف مع المملكة في مواجهة أي شائعات وحملات تستهدفها دون الاستناد إلى الحقائق.

وأعلنت غنيمات دعم الأردن للموقف السعودي المؤكد على ضرورة تغليب العقل والحكمة في البحث عن الحقيقة.

كما أكدت متانة العلاقات الإستراتيجية الأخوية بين المملكتين ورفض المملكة أي استهداف للسعودية ودورها ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي والعالم.