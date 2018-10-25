الأرصاد : أمطار الطائف مستمرة 10 ساعات

المواطن - الطائف

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية على الطائف وأجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة حتى العاشرة مساء.

وفي تنبيه متقدم توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد إن الحالة سوف تمتد لتشمل الشفا – الهدا – السيل الكبير – مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) – الكامل – مدركة – الجموم – رهاط – الزيمة – والأجزاء المجاورة لها.

وكانت محافظة الطائف شهدت بعد ظهر أمس الأربعاء، أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، شجعت الأهالي على الخروج والتنزه والاستمتاع بالأجواء.

وشملت الأمطار معظم أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وكانت الأمطار أكثر غزارة على شمال محافظة الطائف مصحوبة بزخات من البرد والتي حولت الشوارع والميادين إلى البياض، فيما وصل ارتفاع كميات البرد في بعض الأحياء إلى ما يقارب المتر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، تبوك، الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة متوسط الموج.