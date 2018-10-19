الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.