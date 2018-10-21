الأرصاد الجوية : رياح سطحية هابطة وأمطار متواصلة على هذه المناطق.. غدًا

المواطن - واس

تواصل الأرصاد الجوية توقعاتها باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية الهابطة، والتي بدأت من يوم الجمعة الماضي، وحتى يوم غدٍ على منطقتي جازان، وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية لهما, كذلك على مرتفعات مناطق نجران، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة بما فيها العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة عبر تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).

وأورد تقرير الارصاد الجوية أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول جنوبية شرقية مساءً على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.