الأرصاد تحذر أهالي الباحة من التقلبات الجوية

الأرصاد تحذر أهالي الباحة من التقلبات الجوية

2018/10/14
الساعة 10:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة، مدينة الباحة، ومحافظة المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.


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