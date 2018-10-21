الأرصاد تحذر أهالي الباحة من التقلبات الجوية

المواطن - الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي, والمخواة والاجزاء المجاورة، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.