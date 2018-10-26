الأرصاد تحذر أهالي الرياض من التقلبات الجوية

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة الرياض من التقلبات الجوية، خلال الساعات المقبلة.

وتتمثل الحالة في تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية لا سيما على الطرق السريعة.

وأوضحت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن الحالة تشمل الرياض – تمير – شقراء – حريملاء – رماح – والأجزاء المجاورة.

وأضافت الأرصاد أن الحالة بدأت مساء أمس الخميس، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.