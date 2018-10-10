الأرصاد تحذر: العاصفة المدارية لبان تتحول إلى إعصار في بحر العرب

حذرت الأرصاد العمانية من تطور الحالة المدارية لبان في بحر العرب لتصل إلى تصنيف إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقالت الأرصاد العمانية ، إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تمركز العاصفة المدارية لبان وسط بحر العرب، على دائرة عرض 12.4 شمالًا وخط طول 60 شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 50 إلى 55 عقدة “93 إلى 102 كم” ويبعد عن سواحل السلطنة – مدينة صلالة – حوالي 830 كم.

وتشير التنبؤات الجوية إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى العمانيتين بالتأثيرات غير المباشرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة من مساء الجمعة.