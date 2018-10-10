الأرصاد تحذر: العاصفة المدارية لبان تتحول إلى إعصار في بحر العرب

المواطن - الرياض
حذرت الأرصاد العمانية من تطور الحالة المدارية لبان في بحر العرب لتصل إلى تصنيف إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة القادمة.
وقالت الأرصاد العمانية ، إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تمركز العاصفة المدارية لبان وسط بحر العرب، على دائرة عرض 12.4 شمالًا وخط طول 60 شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 50 إلى 55 عقدة “93 إلى 102 كم” ويبعد عن سواحل السلطنة – مدينة صلالة – حوالي 830 كم.
وتشير التنبؤات الجوية إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى العمانيتين بالتأثيرات غير المباشرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة من مساء الجمعة.
من جهة أخرى قدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سرعة الرياح للعاصفة حول مركزها (85-115) كم/س وتتحرك بسرعة 10 كم/س باتجاه الشمال الغربي، وموقعها عند خط عرض 12.9 درجة شمالاً وخط طول 60.2 درجة شرقاً.
كما تشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه العاصفة مباشرة خلال الـ4 أيام القادمة، بينما تساهم بدفع كمية من بخار الماء في طبقات الجو العليا قد تتسبب في حالة مطرية متوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم.
ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، من خلال تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما تشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه العاصفة مباشرة خلال الـ4 أيام القادمة، بينما تساهم بدفع كمية من بخار الماء في طبقات الجو العليا قد تتسبب في حالة مطرية متوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم.
ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، من خلال تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
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