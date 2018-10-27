الأرصاد تحذر سكان الرياض من التقلبات الجوية

المواطن - الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتوقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثرة التي تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تتأثر بها عدد من المناطق منها منطقة الرياض ابتداء من اليوم السبت.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.