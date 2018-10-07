الأرصاد تحذر سكان مكة وعسير من التقلبات الجوية

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقتي مكة المكرمة وعسير، من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد عبر حسابها الرسمي أن تتعرض مكة المكرمة في الثانية عشرة من صباح اليوم الأحد، وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، لهطول أمطار رعدية التي تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة مناطق “ميسان، بني سعد، نمره، السيل الكبير، مدركه، رهاط”، والأجزاء المجاورة لها تمتد إلى مكة المكرمة.

كما تتعرض منطقة عسير لنشاط في الرياح السطحية؛ تؤدي لإثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم، تشمل بيشة، وظهران الجنوب، عين قحطان، تثليث” والأجزاء المجاورة لها.