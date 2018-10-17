الأرصاد تحذر: ضباب على 5 مناطق لمدة 8 ساعات

المواطن - الدمام

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على بعض المناطق يستمر حتى يوم غد الأربعاء.

وفي الشرقية، حذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على منطقة الدمام، وتشمل الخفجي والظهران والجبيل والأحساء، حيث تبدأ الحالة في تمام الواحدة من صباح يوم غد الأربعاء حتى التاسعة صباحًا.

وفي مكة المكرمة، تتعرض منطقة الطائف وتحديدًا الهدا والشفا إلى نفس الحالة، وتنتهي في التاسعة مساءً أيضًا.

وبالنسبة إلى الباحة، فتتعرض إلى الضباب لنفس المدة، وبالمثل عسير وتحديدًا أبها والسودة وخميس مشيط والنماص، وأيضًا جازان.