الأسطورة حسين عبدالغني .. يدخل قائمة الأكبر سنًا

المواطن - مروة نبيل

عاد الأسطورة حسين عبدالغني للمشاركة مع الأخضر مرة أخرى خلال مباراة السعودية ضد البرازيل في ثاني مواجهات بطولة سوبر كلاسيكو، ليقتحم قائمة أكبر اللاعبين سنًا.

وشارك الأسطورة حسين عبدالغني في الدقيقة الأخيرة من مباراة السعودية ضد البرازيل على ملعب جامعة الملك سعود، ليواصل الانفراد بقائمة أكبر لاعبي الأخضر مشاركة في المباريات، وبفارق كبير بينه وبين أقرب منافسه النجم محمد الشلهوب.

وشارك حسين عبدالغني في مباراة السعودية ضد البرازيل الودية، وهو يبلغ 41 عامًا و265 يومًا، يليه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، الذي شارك مع الأخضر آخر مرة، حينما كان يبلغ 37 عامًا و82 يومًا.

وبعد مشاركته في مباراة السعودية ضد البرازيل التي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد، أصبح الأسطورة حسين عبدالغني أكبر لاعبي عرب آسيا سنًا مشاركة في المباريات، حيث لم يُشارك أي منهم مع منتخب بلاده بعد تجاوزه حاجز الـ40 عامًا.

وأصبح الأسطورة حسين عبدالغني ثالث أكبر لاعب آسيوي بشكل عام مشاركة مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، حيث يتصدر القائمة لاعب هونج كونج، جورج روجر 46 عامًا، يليه نجم سنغافورة، أليكسندر جوريتش 42 عامًا و132 يومًا.

وعلى الصعيد العربي، بات نجم الأخضر، حسين عبدالغني ثاني أكبر اللاعبين مشاركة، بعد الأسطورة المصرية، عصام الحضري حارس مرمى نادي الإسماعيلي الحالي والتعاون السابق، بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، عن عمر 45 عامًا و161 يومًا.