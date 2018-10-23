الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى لها في عامين

المواطن - واس

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين اليوم، حيث لم تخفف دفعة جديدة من نتائج الربع الثالث من العام بواعث القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وميزانية إيطاليا وحروب التجارة والنمو الصيني وأسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني في الافتتاح بنسبة 0.68% نحو 48.23 نقطة، وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 1.1 % مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2016 مع اتجاهه صوب تكبد خسائر لليوم الخامس بعد إغلاقات سلبية في آسيا والولايات المتحدة.

وتكبدت مؤشرات أخرى خسائر ثقيلة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر “داكس” الألماني 1.4 % وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2016 أيضا.