الأسهم الباكستانية تغلق مرتفعة

الأسهم الباكستانية تغلق مرتفعة

2018/10/25
الساعة 5:42 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.92 % أي ما يعادل 360 نقطة، وأقفل عند مستوى 39631 نقطة.
وبلغت كمية التداول 200457050 سهماً نفذت في 373 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 196 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 161 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.
وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.


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