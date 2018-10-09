الأشقياء الـ4 سرقوا 600 ألف ريال من مُسن بمكة فسقطوا في 10 ساعات

المواطن - مكة المكرمة

قبضت شرطة مكة المكرمة، أمس الاثنين، على 4 وافدين سرقوا 600 ألف ريال من مسن في العاصمة المقدسة.

ونجحت الجهات الأمنية بشرطة مكة، ممثلةً في تحريات وبحث شرطة الكعكية، ودوريات الأمن السرية، في القبض على الأربعة (من جنسيات إفريقية) بعد سرقتهم 600 ألف ريال من مركبة مواطن مُسن، فيما تم استعادة المبلغ في أقل من 10 ساعات.

وسحب المُسن 600 ألف ريال من أحد البنوك بالعوالي، ليتوجه إلى مخطط بطحاء قريش، وأوقف مركبته أمام المنزل ووضع المبلغ في حقيبة المركبة، وبعد خروجه بعد فترة اكتشف سرقة المبلغ، حيث اتضح أن شخصين من أصحاب البشرة السوداء، كانا يتتبعان المواطن المسن من البنك حتى وصوله إلى منزله، وتم التوصل إلى مركبتهما، وتبين أن الجناة 4 أشخاص من الجنسية السودانية، وتم تحديد موقعهم، ومعرفة المركبة التي استخدمت في السرقة بأحد الأحياء الشعبية بجدة.

وضبطت شرطة مكة الجناة وبحوزتهم المبلغ كاملًا قبل التصرف فيه، ثم تم إيقافهم بشرطة الكعكية تمهيدًا لإكمال أوراق التحقيق.