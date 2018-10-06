الألماني بريش يُدير مباراة الهلال والزمالك

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والزمالك اليوم، في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيقود مباراة الهلال والزمالك اليوم، طاقم تحكيم ألماني مكون من؛ فيليكس بريش حكم ساحة، ويُساعده كل من ستيفان لوب ومارك بورش، والحكم الرابع روبيرت سشرودير، وسيكون حكم الفيديو، الهولندي بول فان بوكيل.

ويبلغ حكم الساحة الألماني فيلكس بريش 43 عامًا، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2007، وأدار العديد من المباريات الهامة، ومن أبرزها؛ نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس 2017، ونهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وبنفيكا 2014.

وشارك حكم مباراة الهلال والزمالك اليوم، فليكس بريش في كأس العالم 2018، حيث أدار مباراة صربيا وسويسرا، وأدار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وبرشلونة في عام 2011.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت.