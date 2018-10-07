الأمامية تُبعد جوميز عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

أوضحت الفحوصات الطبية الأولية تعرض اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال لإصابة في العضلة الأمامية.

وكان جوميز أُصيب في تدريبات إحماء نادي الهلال لمباراة الزمالك المصري بالأمس في السوبر السعودي، ليشارك بدلًا منه اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس في التشكيل الأساسي للزعيم.

ومن المنتظر خضوع جوميز لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة برنامجه العلاجي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال كان خسر لقب السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وسيمثل غياب جوميز عن نادي الهلال صدمة كبيرة لجماهير الزعيم، خاصة بعد أن كان اللاعب الفرنسي بدأ في التألق مع الفريق الهلالي.