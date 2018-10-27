الأمانة العامة لجائزة جازان تمدد فترة استقبال الترشيحات

المواطن - جازان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة جازان للتفوق والإبداع، تمديد فترة استقبال الترشيحات للدورة الـ13 للجائزة، إلى تاريخ 29 ربيع الأول 1440هـ الموافق 6/ 12/ 2018م.

وأوضح أمين عام الجائزة، الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، أن قرار التمديد جاء رغبة في إتاحة فرصة أكبر للراغبين في المشاركة في التنافس على جائزة جازان بأفرعها المختلفة، حيث يشمل التمديد جميع فروع الجائزة.

وجدد دعوته للجميع بالترشح، مشيرًا إلى أن الجائزة تحولت من جائزة محلية لتقوم بدور إقليمي ودولي يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، حيث توسع هذه الدورة فرعي مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دوليًّا، وقد أتيح ‏التقديم لجميع دول مجلس التعاون.

وبين النعمي أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة، بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعيًا الراغبين والمهتمين في المشاركة، للاطلاع على شروط ومعايير الترشح للجائزة، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني.